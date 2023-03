A inflação na França e na Espanha acelera — CMIO

A alta dos preços dos alimentos e da energia foi um golpe para a segunda e quarta maiores economias da zona do euro

Os preços ao consumidor na França e na Espanha retomaram sua tendência de alta em fevereiro, impulsionados pelos custos mais altos de alimentos e energia, mostraram estatísticas oficiais na terça-feira.

Na França, o índice de preços ao consumidor aumentou 6,2%, ante 6,0% em janeiro, segundo dados preliminares do escritório de estatísticas Insee.

O relatório observou que a inflação dos alimentos subiu de 13,3% para 14,5%, os preços dos serviços subiram para 2,9% de 2,6%, enquanto os preços dos produtos manufaturados subiram ligeiramente para 4,6% de 4,5%, com o fim das vendas de inverno. Os preços da energia subiram 14,0% na comparação anual em fevereiro, disse Insee.

O índice harmonizado pela UE situou-se em 7,2% em comparação com 7% em janeiro.

Enquanto isso, na Espanha, que conseguiu conter o crescimento dos preços no segundo semestre de 2022, a inflação subiu por dois meses consecutivos em termos anuais. Os preços ao consumidor aumentaram 6,1% em fevereiro em relação ao ano anterior, informa o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Dados preliminares mostraram que os preços mais altos da eletricidade e dos alimentos foram os principais impulsionadores do aumento.













O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos frescos e energia, ficou em 7,7% na comparação anual, acima dos 7,5% registrados em janeiro. Os preços ao consumidor, harmonizados para comparação com os demais países da União Européia, subiram para 6,1% em fevereiro na comparação anual, ante 5,9% no mês anterior.

“O aumento da inflação harmonizada da UE na Espanha é outro lembrete de que o caminho do crescimento dos preços será instável e difícil em seu caminho para baixo, já que as pressões subjacentes dos preços permanecem fortes”, disse. disse a economista da Bloomberg, Ana Andrade. “Embora os efeitos de base dominem nos próximos meses, reduzindo significativamente a inflação no verão, ainda esperamos que termine o ano acima de 5%”, disse. ela adicionou.

Economistas projetam que a inflação na Espanha e na França continuará subindo nos próximos meses, levando a mais altas de juros pelo Banco Central Europeu. O BCE já prometeu aumentar as taxas em 50 pontos-base para 3% em março, para controlar a inflação crescente nas 20 nações da zona do euro. Pode ainda ser necessário aumentar significativamente as taxas de juros depois de março, já que a inflação continua muito alta, alertou o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, anteriormente.

