Estuprador transexual condenado recebe sentença – CMIO

Isla Bryson foi condenada no mês passado por estuprar duas mulheres enquanto ainda vivia como homem

O duplo estuprador escocês Isla Bryson foi condenado a oito anos de prisão pelo Supremo Tribunal de Edimburgo. O caso da agressora sexual já havia conquistado as manchetes da mídia e causado alvoroço depois que ela foi brevemente colocada em uma prisão exclusivamente feminina.

Bryson, 31, foi considerado culpado no mês passado por estuprar duas mulheres enquanto ainda vivia como homem. Uma ofensa ocorreu na cidade de Clydebank, perto de Glasgow, em 2016, enquanto a outra aconteceu no distrito de Drumchapel, em Glasgow, três anos depois.

De acordo com a promotoria, Bryson conheceu ambas as vítimas online e “presado” sobre mulheres vulneráveis.

O juiz Lord Scott argumentou que Bryson estava em “alto risco” de reincidência e a condenou a mais três anos de licença, o que significa que haverá um período de supervisão após a soltura.

Bryson, conhecido como Adam Graham na época dos estupros, negou todas as acusações, alegando que ambas as vítimas consentiram em fazer sexo e argumentando que ela “nunca faria mal a outro ser humano.”













No entanto, durante a sentença, o juiz Lord Scott rejeitou as alegações de Bryson de que as vítimas de estupro conspiraram para colocar a culpa nele. “Você se vê como a vítima nessa situação. Você não é,” ele disse.

Embora admitindo que Bryson poderia ser considerado “vulnerável em alguns aspectos” devido a experiências adversas na infância, ele enfatizou que esse fator não poderia servir de desculpa para estuprar duas mulheres.

O caso de Bryson gerou um frenesi na mídia depois que ela foi inicialmente colocada na prisão exclusivamente feminina de Cornton Vale, com políticos e ativistas expressando preocupações sobre se a segurança das mulheres na prisão poderia ser comprometida pela presença do agressor sexual transgênero.

Embora o Serviço Prisional Escocês tenha concluído que Bryson não representava nenhuma ameaça para outras presidiárias, após a reação e uma intervenção do primeiro-ministro Nicola Sturgeon, ela foi transferida para uma instalação masculina.

Na época, Sturgeon disse que embora não fosse apropriado para ela dar detalhes de onde os presos estão sendo encarcerados, ela confirmou que Bryson não seria colocado em Cornton Vale, expressando esperança de que esta decisão “fornecer segurança ao público”.