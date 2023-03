Custos do grande terremoto de Türkiye aumentando – CMIO

As perdas financeiras decorrentes da catástrofe ultrapassaram US$ 34 bilhões, diz o Banco Mundial

Os terremotos devastadores que atingiram Türkiye no início deste mês causaram cerca de US$ 34,2 bilhões em danos físicos, de acordo com uma avaliação preliminar revelada pelo Banco Mundial na segunda-feira.

A instituição sediada em Washington observou que o custo total de reconstrução e recuperação que a nação enfrenta poderia ser “duas vezes maior”.

“Nossa experiência é que as necessidades de reconstrução podem chegar a duas a três vezes o dano físico direto estimado”, disse. de acordo com Anna Bjerde, vice-presidente do Grupo Banco Mundial para Europa e Ásia Central.

O valor equivale a 4% do PIB de Türkiye em 2021 e não inclui os danos causados ​​pelos mesmos terremotos no norte da Síria, disseram os analistas, acrescentando que a estimativa dos custos seria divulgada ainda esta semana.

De acordo com as estimativas do Banco Mundial, o desastre também cortaria pelo menos meio ponto percentual do crescimento do produto interno bruto de Türkiye em 2023, que foi inicialmente fixado entre 3,5% e 4%.

Em 6 de fevereiro, Türkiye e a vizinha Síria foram atingidas por grandes terremotos, com o número total de mortos estimado atualmente em 44.300.

Os terremotos de magnitude 7,8 e 7,5, os mais mortíferos da história moderna da Turquia, deixaram milhões necessitados de ajuda humanitária, enquanto muitos permanecem desabrigados depois que milhares de prédios desabaram.

De acordo com o Banco Mundial, o evento catastrófico foi seguido por quase 7.500 tremores secundários, criando o maior desastre desse tipo a atingir o país em mais de oito décadas.

