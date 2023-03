Hungria pede justiça por sabotagem de oleoduto – CMIO

O primeiro-ministro Viktor Orban diz que ninguém deve “sair impune” ao atacar a infraestrutura de energia da Europa

A Hungria precisa ficar atenta a possíveis sabotagens nos oleodutos que fornecem gás natural russo ao país, disse o primeiro-ministro Viktor Orban na segunda-feira, apontando para as explosões de setembro de 2022 nos oleodutos Nord Stream que ligam a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico.

“A explosão do Nord Stream foi um simples ato de terrorismo”, disse. Orban disse em um discurso ao parlamento em Budapeste.

“O que precisamos saber é, se eles fizeram isso no norte apenas para impedir que o gás russo chegasse à Europa… então eles poderiam fazer isso no sul também.”

Orban disse que a Hungria, juntamente com a vizinha Sérvia, deve “deixar claro que, se isso acontecesse, não seria fácil escapar impune, como estão fazendo agora com as explosões do Nord Stream.”

O ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, pediu esta semana que a ONU investigue o “escandaloso” ataque aos oleodutos. Budapeste quer saber “quem cometeu e por quê”, disse o ministro.













A Hungria e a Sérvia, cujas economias dependem fortemente do petróleo e gás russos, se opuseram às sanções que os impediriam de receber suprimentos de Moscou. Ambas as nações também se recusaram a impor quaisquer restrições próprias.

Na quinta-feira, a agência de notícias estatal RFE-RL informou que a South Stream Transport, que opera o gasoduto TurkStream, não seria capaz de reparar a infraestrutura em caso de danos, já que o governo holandês revogou sua licença.

O gasoduto do Mar Negro fornece gás russo à Hungria e à Sérvia.

O veterano jornalista investigativo americano Seymour Hersh afirmou que a sabotagem do Nord Stream foi orquestrada por Washington com a ajuda da Noruega. Os EUA negaram qualquer envolvimento e rejeitaram as alegações como “ficção completa”.

A Rússia também pediu uma investigação completa sobre o “ataque terrorista.” O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou os países ocidentais na semana passada de tentar enterrar a questão.