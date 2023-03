Kiev eventualmente precisa pagar a conta de algumas remessas de armas, disse um secretário adjunto de Defesa dos EUA

A Ucrânia deve eventualmente intervir para cobrir os custos de algumas armas que recebe de seus patrocinadores ocidentais, disse a secretária adjunta de Defesa dos EUA para Assuntos de Segurança Internacional, Celeste Wallander, ao Congresso na terça-feira.

Falando em uma audiência do Comitê de Apropriações da Câmara, o deputado Michael Garcia (R-Califórnia) disse que seria importante para os EUA iniciar vendas militares estrangeiras para a Ucrânia, em vez de fornecer armas a Kiev de graça, alegando que “iria um longo caminho com os contribuintes americanos.”

Wallander respondeu que, embora os ucranianos tivessem realmente comprado algumas armas, eles “não fiz nenhuma aquisição de grande valor de empresas americanas.”

"Eles não têm essa escala de capacidade em seu orçamento agora… ela disse.













Desde o início do conflito na Ucrânia, há mais de um ano, os EUA se comprometeram a apoiar Kiev com mais de US$ 31,7 bilhões em assistência de segurança, incluindo tanques M1 Abrams, centenas de peças de artilharia e milhares de sistemas antiaéreos. A Rússia alertou repetidamente que o envio de armas para a Ucrânia apenas prolongará o conflito.

Enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu apoiar a Ucrânia por “por quanto tempo for necessário,” essa postura enfrentou alguma oposição, especialmente do Partido Republicano. No início deste mês, um grupo de legisladores do Partido Republicano apresentou a “Resolução da Fadiga da Ucrânia” pedindo a Washington que “acabar com sua ajuda militar e financeira à Ucrânia” enquanto insta “todos os combatentes para chegar a um acordo de paz.”

No final do ano passado, os republicanos apresentaram uma resolução liderada pela deputada Marjorie Taylor Greene, pedindo uma auditoria da ajuda dos EUA à Ucrânia. No entanto, foi derrotado por pouco na Câmara dos Representantes no início de dezembro.