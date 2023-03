Elon Musk recupera o título de pessoa mais rica do mundo — CMIO

A alta deste ano no preço das ações da Tesla impulsionou o patrimônio líquido do bilionário

O executivo-chefe da Tesla e da Space X, Elon Musk, tornou-se novamente o indivíduo mais rico do mundo depois que o preço das ações da Tesla quase dobrou desde o início de 2023, informou a Bloomberg na terça-feira.

Musk está agora de volta ao topo do Bloomberg Billionaires Index depois de cair para o segundo lugar no final de dezembro. Em 27 de fevereiro, a fortuna do bilionário somava US$ 187,1 bilhões no fechamento dos mercados, superando a fortuna de Bernard Arnault, da LVMH, em US$ 1,8 bilhão.

O aumento no patrimônio líquido de Musk é atribuído ao ressurgimento do preço das ações de sua fabricante de carros elétricos Tesla, que quase dobrou em relação à baixa intradiária registrada em 6 de janeiro.

A agência observou que os investidores voltaram a apostar em ações mais arriscadas devido aos últimos sinais de recuperação econômica e em meio a um ritmo lento de aumentos de juros pelo Federal Reserve.

Além disso, a montadora se beneficiou do aumento da demanda por veículos elétricos depois de cortar os preços de vários modelos da Tesla.

Em abril passado, Musk liderou pela primeira vez o ranking da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna de US$ 219 bilhões. Naquela época, o chefe da Tesla substituiu o fundador da Amazon, Jeff Bezos, no primeiro lugar, enquanto Arnault ficou em terceiro.

No auge no final de novembro, a fortuna de Musk girava em torno de US$ 340 bilhões, mas caiu para US$ 137 bilhões no final de dezembro. Ele se tornou a primeira pessoa no mundo a perder mais de US$ 200 bilhões.

