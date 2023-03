Sérvia revela pressão da UE com fim de investimentos ao recusar plano sobre Kosovo

“Disseram que as consequências de recusar o plano seria deter a integração com a UE. Alguns diriam ‘uau’, e tenho que recordar que isso significaria a retirada dos investimentos. Hoje, 80.000 pessoas trabalham nas fábricas de propriedade alemã. Também ameaçaram com uma série de outras medidas, incluindo que a Sérvia seria convertida em pária, isolada do mundo “, afirmou à emissora RTS.