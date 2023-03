China impulsiona importações de carvão da Rússia – dados – CMIO

Pequim aumentou o consumo de combustível fóssil à medida que sua indústria se recupera após a pandemia

As exportações de carvão da Rússia para a China através da passagem ferroviária Zabaikalsk-Manzhouli aumentaram 214% em relação ao ano passado, anunciou o Consulado Geral da Rússia na província de Harbin, no nordeste do país, na segunda-feira.

Nos primeiros 40 dias de 2023, os abastecimentos ultrapassaram as 438 mil toneladas, com mais de 6.200 vagões de carvão exportados para a China, informou o consulado.

O país asiático está usando carvão russo para gerar eletricidade e calor nas províncias de Heilongjiang, Jilin e Liaoning, bem como no leste da região autônoma da Mongólia Interior.

No início deste mês, o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak disse que Moscou aumentou o fornecimento de carvão para a China em 11,2%, para 59,5 milhões de toneladas em 2022. O fornecimento de carvão coqueificável para a indústria siderúrgica mais que dobrou em comparação ao ano anterior.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia impulsiona exportações de petróleo para a China – Bloomberg

Um aumento nas exportações de carvão da Rússia para a China ocorre quando Moscou desvia seu comércio após a proibição de importação do carvão do país pela UE. Enquanto isso, Pequim aumentou substancialmente o consumo de carvão à medida que sua atividade industrial se recupera após três anos de restrições da Covid.

No ano passado, o país aprovou o maior número de novas usinas a carvão desde 2015, apesar de seus planos de reduzir o uso do combustível fóssil, de acordo com um relatório do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA) e o Global Energy Monitor (GEM), divulgado na segunda-feira.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT