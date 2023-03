Aliado asiático anuncia mais compras de armas dos EUA – CMIO

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse na segunda-feira que Tóquio pretende comprar 400 mísseis Tomahawk dos Estados Unidos em uma tentativa de aumentar suas capacidades de defesa, citando preocupações de segurança com a China e a Coreia do Norte.

“O plano do nosso país é [to purchase] 400 unidades”, Kishida disse a um comitê parlamentar de orçamento. Ele não forneceu detalhes adicionais por razões de sensibilidade militar. O negócio está sendo processado por meio do programa de Vendas Militares Estrangeiras (FMS) dos Estados Unidos.

O governo de Kishida anunciou planos para reforçar significativamente as forças armadas do país e vai desviar 211,3 bilhões de ienes (US$ 1,55 bilhão) para comprar os mísseis. O acordo fará com que o Japão se junte aos EUA e ao Reino Unido como os únicos países com Tomahawks. Os EUA também autorizaram a venda das armas para a Austrália.

Os gastos com defesa do Japão aumentaram quase um quarto em relação ao ano passado e representam parte de sua maior expansão militar desde a Segunda Guerra Mundial. O Japão adotou uma postura pacifista do pós-guerra que limita seus gastos militares a fins defensivos.













No entanto, no ano passado, o Japão alterou suas políticas de segurança e defesa, citando especificamente preocupações sobre as ambições militares de Pequim. Tóquio prometeu buscar o padrão da OTAN de gastar 2% de seu PIB em defesa até 2027.

A arma Tomahawk, que é lançada de navios e submarinos, pode atingir alvos a uma distância de cerca de 1.200 milhas (1.900 km), o que colocaria o arsenal japonês ao alcance da costa leste da China.

O governo de Kishida também pretende aumentar os gastos com várias outras capacidades militares, como programas de guerra cibernética, defesas contra mísseis balísticos drones e satélites de reconhecimento e vigilância.

A onda de gastos ocorre em meio às preocupações japonesas sobre o lançamento de uma potencial ação militar chinesa em Taiwan, bem como um recente aumento nos testes de mísseis balísticos norte-coreanos.

Pequim busca reunir o que chama de ilha renegada com o continente, de preferência por meios pacíficos.

Um teste de armas de Pyongyang no início deste mês viu dois mísseis caírem nas águas da costa japonesa, dentro da zona econômica exclusiva do país. A Coreia do Norte afirma que seus lançamentos são uma resposta aos exercícios militares dos EUA na região, que vê como uma ameaça.