Bebidas alcoólicas indianas substituirão marcas de bebidas ocidentais na Rússia – Kommersant – CMIO

A empresa indiana Allied Blenders & Distillers (ABD), que produz o terceiro uísque mais popular do mundo, Officer’s Choice, está planejando entrar no mercado russo, segundo o diário comercial Kommersant.

O fabricante russo de vodca Alcohol Siberian Group (ASG) será o único distribuidor de duas marcas ABD, anunciou a empresa indiana na terça-feira.

A ABD está de olho na participação de mercado que foi perdida após a saída de algumas marcas ocidentais, disse Kommersant. As marcas da empresa indiana nunca foram comercializadas na Rússia antes.

Segundo o jornal, as entregas dos produtos ABD começaram em fevereiro. O contrato é válido até outubro de 2025, enquanto o volume específico de vendas não foi acordado.

O uísque Officer’s Choice Blue de maltes escoceses raros e destilados de grãos indianos custará entre 1.000 e 1.200 rublos (US$ 13 a US$ 16) por uma garrafa de 0,75 litro. O preço da mistura premium Sterling Reserve na Rússia varia de 1.100 rublos a 1.500 rublos (US$ 14 a US$ 20) por garrafa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Marcas ocidentais que deixaram a Rússia fáceis de encontrar – Reuters

O uísque tem sido o tipo de álcool mais afetado no mercado russo como resultado das restrições comerciais ocidentais. De acordo com estimativas da WineRetail, as importações de uísque engarrafado caíram pela metade em 2022, para entre 11 milhões e 12 milhões de litros. Algumas marcas, incluindo Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam e White Horse tiveram permissão para importação paralela, e o número de seus fornecedores está crescendo. Além disso, 36 novas marcas locais de uísque surgiram no mercado nos primeiros nove meses de 2022, segundo análise da NielsenIQ.

A Índia produz 60% do uísque mundial, com a ABD exportando para mais de 20 países. A receita da empresa no exercício financeiro de 2021 ultrapassou US$ 765 milhões.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT