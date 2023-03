China identifica raiz da repressão dos EUA ao TikTok – CMIO

Washington e seus aliados há muito alegam que o popular aplicativo coleta dados para Pequim

A decisão da Casa Branca de banir o TikTok de dispositivos federais representa uma tentativa de usar o poder do estado para “reprimir empresas estrangeiras”, disse o Ministério das Relações Exteriores da China na terça-feira. A superpotência líder mundial não deve temer um aplicativo popular para jovens, afirmou o ministério.

O Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca emitiu orientações na segunda-feira, dando a todas as agências federais 30 dias para limpar o TikTok dos dispositivos dos funcionários. Mandado pelo Congresso, o movimento segue orientações semelhantes do Pentágono, do Departamento de Segurança Interna e do Departamento de Estado, todos os quais citaram a suposta coleta de dados pelo aplicativo desenvolvido na China.

“Quão insegura de si mesma pode ser a maior superpotência do mundo para temer um aplicativo favorito de jovens como esse?” A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse em uma coletiva de imprensa na terça-feira.













“Os EUA têm estendido demais o conceito de segurança nacional e abusado do poder do Estado para reprimir empresas estrangeiras”, disse. ela continuou. “Nos opomos firmemente a essas ações erradas. O governo dos EUA deve respeitar os princípios da economia de mercado e da concorrência leal”.

Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo usam o TikTok todos os meses, e a plataforma de compartilhamento de vídeo é atualmente o aplicativo de mídia social mais baixado nos EUA, de acordo com a análise da SimilarWeb. Acusações de espionagem perseguiram seu desenvolvedor, ByteDance, desde seu lançamento internacional em 2017, e o governo Trump ponderou uma proibição nacional em 2020.

Enquanto a proibição foi paralisada por uma ordem judicial e eventualmente anulada pelo presidente Joe Biden, as acusações persistiram, e o diretor do FBI, Christopher Wray, disse ao Congresso no ano passado que “o governo chinês poderia usar [TikTok] para controlar a coleta de dados de milhões de usuários ou controlar o algoritmo de recomendação, que pode ser usado para operações de influência.”

O governo chinês e o TikTok negaram repetidamente o uso do aplicativo para fins de vigilância ou coleta de informações.

O governo canadense anunciou na segunda-feira que também baniria o TikTok de dispositivos governamentais, e ambas as proibições ocorreram vários dias depois que a Comissão Europeia ordenou que seus funcionários desinstalassem o TikTok de dispositivos de trabalho.