Twitter esclarece política de ‘discurso violento’ – CMIO

O gigante da mídia social disse que continuaria a permitir “discursos hiperbólicos e consensuais entre amigos”

Twitter revela novas regras para reprimir “discurso violento”, dizendo que vai impor um “tolerância zero” política para aqueles que ameaçam ou glorificam o dano de outra pessoa ou grupo. Certas isenções serão aplicadas para casos envolvendo sátira, piadas e algumas formas de “expressão artística.”

A empresa anunciado a decisão na terça-feira, observando que daqui para frente, os usuários do Twitter “não pode ameaçar, incitar, glorificar ou expressar desejo de violência ou dano,” parte de uma mudança de política destinada a “impedir a normalização de ações violentas.”

“Na maioria dos casos, suspenderemos imediata e permanentemente qualquer conta que viole esta política”, disse em um comunicado de imprensa, acrescentando que “para violações menos graves”, algumas contas podem simplesmente ser bloqueadas temporariamente.













No entanto, a nova política também fará várias exceções, inclusive para postagens que contenham “nenhum contexto abusivo ou violento claro”, como “hiperbólico e consensual” risinhos entre amigos, ou durante o “discussão de videogames ou eventos esportivos.”

“Também permitimos certos casos de figuras de linguagem, sátira ou expressão artística quando o contexto está expressando um ponto de vista, em vez de instigar violência ou dano acionável.” a empresa acrescentou, alegando que “Avalie” todas as postagens sinalizadas antes de tomar medidas contra os usuários.

Embora a decisão marque uma das primeiras grandes mudanças na política de discurso adotadas pelo Twitter desde sua aquisição por Elon Musk em outubro passado, as regras do site continuaram a evoluir ao longo dos anos.













Em 2018, sob a liderança do proprietário original e cofundador da plataforma, Jack Dorsey, o Twitter impôs uma proibição de fala que “desumanizar[s] qualquer pessoa com base na participação em um grupo identificável, pois esse discurso pode causar danos off-line”. No ano seguinte, ampliou essa política para proibir postagens atacando usuários com base em suas “religião, casta, idade, deficiência, doença, raça, etnia, nacionalidade, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual” e posteriormente tomou medidas adicionais para reduzir postagens violentas após o motim no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.