Pentágono faz previsão nuclear – CMIO

Autoridades e mídia dos EUA especulam que o Irã está a menos de duas semanas de ter material suficiente para fazer uma bomba

O Irã está a apenas 12 minutos de produzir urânio suficiente para uma bomba atômica, disse o principal funcionário de política do Pentágono ao Congresso na terça-feira. O subsecretário de Defesa para Políticas, Colin Kahl, foi questionado sobre o extinto acordo nuclear com o Irã, enquanto testemunhava na audiência do Comitê de Serviços Armados da Câmara sobre o armamento da Ucrânia.

“O progresso nuclear do Irã desde que deixamos o JCPOA tem sido notável,” Kahl disse, referindo-se ao acordo de 2015 por sua sigla. “Em 2018, quando o governo anterior decidiu deixar o JCPOA, o Irã levaria cerca de 12 meses para produzir material físsil equivalente a uma bomba. Agora levaria cerca de 12 dias.”

De acordo com um “confidencial” Relatório da AIEA, visto pela Associated Press na terça-feira, os inspetores do órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas teriam descoberto vestígios de urânio “partículas” enriquecido até 83,7% na usina nuclear subterrânea de Fordo, no Irã. No entanto, eles não encontraram sinais de Teerã realmente estocando-o – de acordo com a explicação das autoridades iranianas. Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI), rejeitou anteriormente um relatório semelhante da Bloomberg como “calúnia e distorção dos fatos”.













Enquanto as autoridades americanas e a mídia afirmam que o Irã pode estar prestes a produzir material físsil suficiente para uma arma nuclear, o Pentágono não acredita que Teerã tenha a tecnologia para realmente construir uma.

O acordo, oficialmente conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA), impôs severas restrições ao programa nuclear de Teerã em troca do levantamento das sanções da ONU. Foi assinado por Irã, China, Rússia, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e UE. Em maio de 2018, no entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se do acordo e reimpôs as sanções unilateralmente. O Irã respondeu continuando o programa, que Teerã descreveu como totalmente pacífico.

O governo de Joe Biden tentou reviver o acordo, mas não quis suspender as sanções ou fornecer ao Irã garantias de que não violaria o acordo novamente. As negociações estão paralisadas desde agosto de 2022.













“Acho que ainda existe a visão de que se você pudesse resolver essa questão diplomaticamente e colocar restrições no programa nuclear deles, seria melhor do que as outras opções”, disse. Kahl disse aos legisladores na terça-feira. “Mas agora, o JCPOA está no gelo.”

No domingo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, disse que os EUA enviaram uma mensagem por meio do ministro das Relações Exteriores do Iraque de que Washington estava “pronto para concluir um acordo.” O Irã também estava disposto, desde que qualquer acordo respeitasse os direitos da República Islâmica. “linhas vermelhas,” disse Amir-Abdollahian, observando novamente que foram os EUA que renegaram o acordo.