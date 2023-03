FM alemã planeja blitz ‘feminista’ – CMIO

A líder do Partido Verde, Annalena Baerbock, montou uma plataforma para “política externa feminista”, vários meios de comunicação relataram na terça-feira. A reformulação da diplomacia de Berlim, que deve ser divulgada ainda esta semana, infundirá “questões de gênero” em tudo, desde ajuda humanitária e energia até mudanças climáticas.

“Estamos seguindo uma política externa feminista porque é extremamente necessária. Porque homens e mulheres ainda não são iguais em todo o mundo”, Baerbock escreveu, de acordo com o Politico Europe.

O relatório de 80 páginas descreve 10 diretrizes principais, de acordo com a agência de notícias alemã DPA. Entre eles estão oferecendo “sensível ao gênero” ajuda humanitária, envolvendo “mulheres e grupos marginalizados” no desenvolvimento econômico e considerando o “questões de gênero” dimensão das políticas climáticas e energéticas.

As medidas visam “moldam nosso funcionamento interno e nos ajudam a formar um ‘reflexo feminista’,” Baerbock supostamente escreveu, argumentando que um dos objetivos do Ministério das Relações Exteriores deveria ser “avançar de forma mensurável a igualdade de gênero em todo o mundo.” Ela também deseja criar uma nova postagem de “embaixadora da política externa feminista”.













Por sua definição, no entanto, a política feminista não é apenas para mulheres, mas também para aquelas “marginalizados pela sociedade com base na identidade de gênero, origem, religião, idade, deficiência, orientação sexual ou outros motivos”.

Portanto, além de gastar 85% dos recursos do projeto em um “sensível ao gênero” forma, o Itamaraty pretende gastar mais 8% em uma “transformador de gênero” maneira que “desafia ativamente as normas de gênero” até o final do ciclo legislativo.

Os Baerbock’s Greens estão atualmente na “coalizão de semáforos” com os Social-democratas do chanceler Olaf Scholz e os Democratas Livres. A oposição já recuou, no entanto. O PM bávaro Markus Soeder, que preside o partido CSU, disse ao Mediengruppe Bayern que seu plano era “incompreensível” e essa “viajar pelo mundo e dizer a todos o que devem e o que não devem fazer está fadado ao fracasso.”

Soeder já pediu a Scholz que demitisse Baerbock antes que ela se tornasse uma “risco de segurança.” O ministro das Relações Exteriores cometeu uma série de gafes não diplomáticas nos últimos meses, principalmente em relação ao conflito na Ucrânia, supostamente levando o gabinete de Scholz a manter um “rastreamento cuidadoso” de seus erros.













Em agosto de 2022, Baerbock disse de forma infame em uma conferência da UE em Praga que pretendia cumprir suas promessas à Ucrânia. “não importa o que meus eleitores alemães pensem.”

No mês passado, durante um debate no Parlamento Europeu sobre o envio de mais armas à Ucrânia, Baerbock disse que os membros da UE não deveriam brigar entre si, já que “estamos travando uma guerra contra a Rússia.” Mais tarde, ela voltou atrás, mas ainda alegou que seus comentários foram tirados do contexto e deliberadamente mal interpretados pelo “Propaganda do regime russo.”

Em meados de fevereiro, Baerbock disse na Conferência de Segurança de Munique que a política de Moscou precisava “mudança em 360 graus,” levando o ex-presidente russo Dmitry Medvedev a chamá-la de “conhecedor de geometria”.