Senador dos EUA ameaça Brasil com ‘sanções incapacitantes’ – CMIO

Ted Cruz ficou furioso depois que navios de guerra iranianos atracaram no Rio de Janeiro por causa das objeções americanas

Washington deveria sancionar qualquer um que tenha algo a ver com a visita de dois navios de guerra iranianos ao Brasil, disse o senador Ted Cruz na terça-feira, declarando a visita “uma ameaça direta à segurança e proteção dos americanos.”

A fragata da Marinha iraniana Dena e o navio de abastecimento Makran estão na missão de navegar ao redor do mundo. Eles chegaram ao Brasil no domingo, com a intenção de reabastecer antes de seguirem para o Canal do Panamá. Os EUA já haviam exigido do Brasil que recusasse permissão para atracar, citando as sanções americanas unilaterais contra Teerã.

“Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro onde eles atracaram agora corre o risco de sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestaram serviços ou aceitaram pagamentos – e também todas as empresas estrangeiras que se envolvem com o porto ou essas empresas brasileiras no futuro”, Cruz disse em um comunicado.

Insistindo que as leis antiterroristas dos EUA são "não opcional," o senador exigiu do presidente Joe Biden "impor sanções relevantes" e reavaliar se Brasília está cooperando adequadamente com Washington. "Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo."













O republicano do Texas faz parte do Comitê de Relações Exteriores e é o membro mais graduado do Comitê de Comércio, Ciência e Transporte. Embora seu partido esteja em minoria no Senado, atualmente controla a Câmara dos Deputados.

Cruz também descreveu o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva como “alinhados contra os EUA e nossos interesses”, e disse que Biden ou não transmitiu a ele as preocupações dos EUA ao receber Lula na Casa Branca, “ou os brasileiros não ligavam.”

Glenn Greenwald, jornalista americano que mora no Brasil, destacou que a declaração de Cruz ilustra a hipocrisia dos EUA no cenário mundial.

“Os EUA consideram oficialmente toda a América do Sul como sua propriedade e se veem como o governante supremo de toda a região”, disse. Greenwald tuitouacrescentando que esta é a razão pela qual o Brasil e muitos outros países “rir na cara de Biden” quando ele fala sobre “a guerra dos EUA na Ucrânia” tratando-se de defender a soberania.

“Se a Ucrânia tem o direito de hospedar toda a OTAN bem na fronteira com a Rússia, o Brasil pode hospedar os navios que quiser”, disse. acrescentou Greenwald.