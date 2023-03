UE está ameaçando a Sérvia – Vucic – CMIO

Nenhum acordo de “normalização” foi assinado com Kosovo, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic

A Sérvia não concordou com o acordo da UE “normalização” proposta sobre suas relações com a província separatista de Kosovo, disse o presidente Aleksandar Vucic na terça-feira ao aparecer na TV nacional. Ele acrescentou que Belgrado enfrenta ameaças de Bruxelas, mas ainda se recusa a discutir o reconhecimento de Kosovo e sua adesão à ONU.

Suas palavras vieram um dia depois que o principal diplomata da UE, Josep Borrell, disse no Twitter que tanto Belgrado quanto Pristina apoiavam a proposta franco-alemã de um “caminho para a normalização” das relações entre a Sérvia e o Kosovo.

O primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, disse então que havia se oferecido para assinar o plano, mas que Vucic se recusou a fazê-lo, embora aparentemente tivesse “concordou em” isto.

Na terça-feira, porém, Vucic disse que os lados “não concordou,” mas simplesmente concordou em continuar as negociações. Ele acrescentou que “nada foi assinado em Bruxelas.”

A Sérvia é “pronta para trabalhar na implementação de muitos [points of] este plano,” Vucic disse, mas Belgrado ainda não quer discutir “reconhecimento mútuo” bem como a adesão do Kosovo à ONU.













A Sérvia não atingiu nenhum “acordos secretos” disse o presidente, acrescentando que “nem um único acordo está oculto” e ele tem “nada a esconder.” Vucic também chamou a declaração de Borrell de “muito vago” e disse que estava pronto para discutir o “conceito” de normalização.

Vucic jurou que nunca assinaria nenhum “reconhecimento formal ou informal do Kosovo” enquanto for o presidente da Sérvia. Ele também admitiu que Belgrado estava enfrentando pressão de Bruxelas e que as consequências da rejeição do plano seriam a interrupção da integração da Sérvia na União Europeia e a retirada dos investimentos da UE.

“Atualmente, temos 80.000 pessoas trabalhando apenas em fábricas de propriedade alemã. Eles ameaçaram uma série de outras medidas, incluindo que a Sérvia se tornaria um pária isolado do [rest of the] mundo,” disse Vucic.

Um plano da UE publicado pelo Serviço de Ação Externa do bloco diz que a Sérvia e o Kosovo “desenvolver relações normais de boa vizinhança com base na igualdade de direitos” e seu diálogo seria guiado pelos princípios da ONU, incluindo “aquelas da igualdade soberana de todos os Estados”.

A UE tem insistido para que a Sérvia reconheça a independência de Kosovo como pré-condição para ingressar no bloco, embora cinco países membros – Espanha, Eslováquia, Chipre, Grécia e Romênia – também não a reconheçam.