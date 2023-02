O inspetor-geral militar aparentemente admitiu que os EUA não podem seguir suas próprias leis de controle de armas

Um relatório classificado no ano passado descobriu que o Pentágono não conseguiu manter o controle sobre dezenas de bilhões de dólares em armas enviadas para a Ucrânia. Detalhes do relatório foram revelados – aparentemente inadvertidamente – por um legislador republicano durante uma audiência na terça-feira.

Falando em uma audiência do Comitê de Serviços Armados da Câmara em Washington na terça-feira, o inspetor-geral do Pentágono, Robert Storch, observou que os EUA alocaram US$ 113 bilhões em ajuda à Ucrânia desde o início do conflito em fevereiro passado, cerca de 60% dos quais foram para as forças armadas do país. .

Storch – que tem a tarefa de garantir que esse dinheiro seja contabilizado e não perdido por desperdício, fraude ou abuso – recusou-se a dizer se sua equipe havia encontrado tal tipo de corrupção na Ucrânia. No entanto, o deputado republicano Mike Johnson afirmou que um relatório do escritório de Storch em outubro passado descobriu que o Pentágono era incapaz de monitorar as entregas de armas à Ucrânia de acordo com suas próprias políticas.













Storch respondeu que o relatório em questão deveria permanecer confidencial, mas admitiu que era “preciso” em reconhecer “desafios” enfrentado pelos EUA na Ucrânia.

O monitoramento dessas entregas de armas é regido pela Lei de Controle de Exportação de Armas de 1996. Questionado pelo deputado republicano Matt Gaetz – um oponente vocal da ajuda militar à Ucrânia – Storch não confirmou ou negou sob juramento se o Pentágono estava cumprindo com este ato.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmou em janeiro que o governo Biden “não vi nenhum sinal” que a ajuda militar ou econômica “foi vítima de qualquer tipo de corrupção na Ucrânia.” No entanto, o documento confidencial mencionado por Johnson parece apoiar uma série de relatórios sugerindo que as armas geralmente desaparecem depois de entregues.

Relatórios do ano passado – apoiados pela Anistia Internacional – afirmam que apenas 30% das armas ocidentais enviadas à Ucrânia estavam realmente chegando às linhas de frente. Autoridades americanas e canadenses admitiram na época que não tinham ideia de onde a maioria dessas armas estava indo parar, com uma fonte de inteligência dos EUA dizendo à CNN que elas desapareceram. “em um grande buraco negro” assim que entrarem na Ucrânia.

O Kremlin afirmou que até US $ 1 bilhão dessas armas são canalizadas da Ucrânia para criminosos e grupos terroristas no Oriente Médio, África e Sudeste Asiático todos os meses, enquanto a Europol e a Interpol alertaram que as armas provavelmente foram transferidas da Ucrânia para organizações criminosas na Europa.

Pressionado por Gaetz na terça-feira, Storch admitiu que “há uma longa história de problemas de corrupção na Ucrânia.” Mais cedo na terça-feira, um ex-soldado americano que lutou pela legião estrangeira da Ucrânia antes de desertar para a Rússia disse à RT que viu pessoalmente comandantes vendendo lançadores de mísseis e rifles ocidentais.