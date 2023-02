Os sistemas de defesa aérea Skynex e Skyranger destinavam-se a defender a capital alemã

A Alemanha está enviando dois sistemas de defesa aérea para Kiev em um movimento que pode deixar Berlim desprotegida, disse Armin Papperger, CEO da principal empreiteira militar da Alemanha, Rheinmetall, em entrevista ao podcast Pioneer na terça-feira.

Os dois sistemas em questão, Skynex e Skyranger, foram encomendados pelo governo alemão para proteger o espaço aéreo sobre Berlim, revelou o fabricante de armas. As duas unidades custam cerca de € 200 milhões (US$ 212 milhões) e devem ser enviadas para Kiev ainda este ano.

“Tínhamos dois sistemas completos que certamente poderiam ter defendido Berlim”, Papperger disse, conforme citado pela RIA Novosti. Segundo Papperger, quatro dos sistemas seriam suficientes para proteger Berlim, mas agora não serão suficientes.

No sábado, milhares de manifestantes se reuniram na capital alemã, pedindo que o chanceler Olaf Scholz “parar a escalada nas entregas de armas.”













A Alemanha também prometeu tanques de fabricação ocidental à Ucrânia no final de janeiro, prometendo 14 de seus tanques Leopard 2 e prometendo trabalhar com parceiros para criar dois batalhões blindados contendo 30 tanques cada. No entanto, os aliados da Alemanha na UE e na OTAN relutam em entregar.

Da mesma forma que a Alemanha sacrificou sua própria proteção em prol da solidariedade com a Ucrânia, a Dinamarca optou em janeiro por enviar seus 19 sistemas de artilharia de obuseiros César de fabricação francesa para Kiev, comprometendo suas próprias capacidades defensivas. Os sistemas de artilharia foram um componente-chave do plano da Dinamarca de colocar em campo uma brigada de infantaria pesada.

Funcionários de alguns países da OTAN têm alertado que o fornecimento constante de armas e munições para a Ucrânia em uma escala tão grande acabaria tendo um custo para suas próprias capacidades defensivas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou em várias ocasiões que fornecer ajuda militar a Kiev não mudará o curso do conflito e, em vez disso, apenas “prolongar o sofrimento do povo ucraniano”.