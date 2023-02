Biden se autodenomina ‘não estúpido’ – CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez uma avaliação estranha de sua inteligência em um evento na Casa Branca celebrando os negros americanos na segunda-feira, enquanto elogiava seu governo por uma série histórica de primeiros afro-americanos em altos cargos.

“Posso ser um menino branco, mas não sou burro. Eu sei onde está o poder… Você acha que estou brincando. Eu aprendi há muito tempo sobre os Nove Divinos,” Biden disse no evento que marcou o fim do Mês da História Negra.

Embora Biden tenha sido criticado por histórias exageradas antes – desde a alegação em 2022 de que havia sido preso em um protesto pelos direitos civis, ou a história frequentemente desmascarada sobre a visita ao dissidente sul-africano Nelson Mandela – sua observação enigmática sobre o poder pode ser precisa, em contexto.

O “Nove Divino” é um apelido dado à sociedade fundada em 1930 que representa fraternidades e irmandades em faculdades e universidades historicamente negras (HBCU). Durante a campanha presidencial de 2020, Biden argumentou que “começou em um HBCU, estado de Delaware.”

Muitos entenderam isso como uma alegação de que ele frequentou a escola afro-americana, o que ele não fez. Os verificadores de fatos da mídia desenterraram um discurso dele em 2016, no qual Biden disse que falou no estado de Delaware quando entrou na política pela primeira vez, arrecadando fundos em seu campus, antes de se tornar senador por Delaware em 1972.

Em seus comentários na segunda-feira, Biden deu crédito ao congressista James Clyburn, um democrata da Carolina do Sul, por endossá-lo em 2020. Essa vitória nas primárias do partido rapidamente levou outros democratas a cair na fila e Biden se tornar o candidato presidencial em um campo anteriormente lotado.

De acordo com vários meios de comunicação dos EUA, o preço de Clyburn era fazer com que Biden nomeasse uma mulher afro-americana como sua companheira de chapa e para a Suprema Corte dos EUA – o que ele fez, primeiro com Kamala Harris e depois com Ketanji Brown-Jackson.