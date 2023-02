Rumores de sanções contra Moscou são apenas propaganda, disse Milorad Dodik, da Republika Srpska

A Bósnia-Herzegovina não tomou a decisão de aderir às sanções EUA-UE contra a Rússia, e quaisquer diplomatas que afirmem o contrário são renegados, disse o presidente da República Sérvia, Milorad Dodik, na terça-feira.

Por lei, a Presidência de três membros é responsável pela política externa da Bósnia, mas o Ministério das Relações Exteriores e o enviado de Sarajevo à ONU estão agindo por conta própria e além de sua autoridade, disse Dodik à RT Balkans. A Bósnia estava entre os países que votaram para condenar a Rússia na semana passada na Assembleia Geral da ONU.

O governo anterior ignorou a constituição e os procedimentos adequados e conduziu a política externa em nome de apenas uma das três comunidades constituintes da Bósnia, disse Dodik, observando que alguns traços desse comportamento renegado continuam a perdurar.

“Não vamos encerrar as relações com a Rússia. Desejamos tudo de bom para todos. Não nos importamos com a posição do embaixador dos EUA. Estamos orgulhosos de nossa cooperação com a Rússia. Também queremos uma boa cooperação com os EUA, mas os termos que eles insistem em tornar isso impossível”, disse. observou Dodik.













Segundo Dodik, a UE e os EUA estão pressionando a Bósnia para que adote suas sanções contra Moscou, mas tal decisão não foi tomada pela Presidência, pelo Conselho de Ministros ou pelo Parlamento, independentemente do que alguns políticos possam alegar.

“Não haverá sanções contra a Rússia” ele disse.

O líder da Aliança dos Social-democratas Independentes foi eleito presidente da República Sérvia (Republika Srpska, RS) no ano passado, tendo anteriormente cumprido um mandato na presidência tripartida. A RS representa metade da Bósnia, enquanto a Federação, composta por dez províncias de maioria bósnia e croata, representa a outra metade. O arranjo descentralizado foi incorporado aos Acordos de Dayton de 1995, o tratado de paz que encerrou quase quatro anos de conflito sectário.

Dodik se opôs às tentativas de superintendentes internacionais de centralizar a Bósnia-Herzegovina, o que o acusou de “minando a paz” e colocado na lista de sanções dos EUA. Depois de assumir o cargo no ano passado, ele disse que o Ocidente precisava entender que “a comunicação não é mais possível a partir da posição de exigir total obediência e submissão” e que os estrangeiros precisam respeitar as prioridades da política externa da RS, entre as quais as boas relações com Moscou.

A vizinha Sérvia também se recusou a aderir às sanções da UE contra a Rússia, insistindo na neutralidade no conflito com a Ucrânia. No início deste mês, no entanto, o presidente Aleksandar Vucic disse que a pressão ocidental pode em breve obrigá-lo a se submeter.