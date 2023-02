CEO da BP diz que investimento em petróleo e gás é bom para a mudança climática – CMIO

O CEO da BP, Bernard Looney, disse que mais investimentos em petróleo e gás são necessários para garantir uma transição ordenada desses mesmos combustíveis fósseis.

O executivo britânico fez a proposta na terça-feira durante a Semana Internacional da Energia em Londres, em meio ao aumento dos preços da energia e protestos climáticos.

Ele explicou sua lógica argumentando que a redução da oferta “sem também reduzir a demanda inevitavelmente leva a picos de preços,” e essa “picos de preços levam à volatilidade econômica.“Se isso acontecer,”existe o risco de que a volatilidade prejudique o apoio popular à transição,— disse Looney.

Sua solução proposta é investir no sistema de petróleo e gás existente, “bem como investir na transição” para fontes de energia mais favoráveis ​​ao clima.

Enquanto Looney fazia sua apresentação, os manifestantes bloqueavam a entrada do hotel InterContinental London Park Lane, onde estava ocorrendo a conferência sobre energia. Ativistas seguravam cartazes dizendo “Criminosos climáticos entram aqui,” “Sem óleo novo”, e pedindo que Looney seja julgado no Tribunal Penal Internacional de Haia.

No início deste mês, o secretário-geral da OPEP, Haitham Al-Ghais, também pediu uma pausa nas negociações sobre mudanças climáticas. Ele argumentou que os países que buscam energia verde precisam desacelerar e “Olhe para o quadro grande.” eles deveriam funcionar “Rumo a uma transição energética ordenada, inclusiva e que ajude a garantir a segurança energética para todos”, ele adicionou.













Os preços dos combustíveis fósseis dispararam desde que os países ocidentais impuseram sanções sem precedentes à Rússia no ano passado em resposta ao conflito na Ucrânia. As restrições visavam “punir” e exercer pressão sobre Moscou, como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo e gás natural. No entanto, o efeito foi o oposto, com os preços da energia na Europa disparando em meio à oferta limitada.

Em dezembro, a Europa tentou novamente atingir a posição da Rússia no mercado de petróleo, impondo um teto de preço às exportações de petróleo bruto do país por via marítima. No entanto, um relatório da Agência Internacional de Energia (IEA) do início deste mês revelou que essas sanções apenas ajudaram Moscou a encontrar novos mercados de petróleo, com as exportações para a China atingindo um novo recorde.