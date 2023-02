Hong Kong lança grande mudança nas regras da Covid – CMIO

A zona administrativa especial da China procura atrair turismo renovado e empresas

Hong Kong, uma das últimas grandes cidades internacionais a continuar a impor um mandato de máscara para mitigar a transmissão do Covid-19, encerrará a política na quarta-feira, anunciou o líder da cidade, John Lee, em entrevista coletiva na terça-feira.

Hong Kong começou a retirar algumas de suas estritas medidas de segurança contra a pandemia no ano passado, depois de seguir o exemplo da política de Covid-zero de Pequim, mas os requisitos de uso de máscara permaneceram em vigor durante grande parte dos últimos três anos.

No entanto, como um dos principais centros financeiros do mundo busca retomar a atração de empresas e turismo internacionais, Lee disse que o fim do mandato da máscara dará um impulso ao desenvolvimento econômico da região.

“O risco geral está sob controle”, Lee, o executivo-chefe da cidade, disse na terça-feira. “Agora é um momento adequado para cancelar totalmente o pedido de máscara.













“Estamos começando a retomar a normalidade de forma abrangente e isso será muito benéfico para o desenvolvimento econômico, nossa competitividade internacional, bem como nossas atividades que envolvem todos em Hong Kong.”

As decisões sobre o uso de coberturas faciais em áreas de alto risco, como hospitais ou lares de idosos, serão deixadas para os administradores locais, acrescentou Lee sobre a mudança de política que entrará em vigor em 1º de março.

O vizinho de Hong Kong, Macau, disse no domingo que encerraria a exigência de uso de máscara em muitos locais, com exceção de áreas semelhantes de alto risco e redes de transporte público. Os cidadãos da China continental não são obrigados a usar máscaras, mas são incentivados a fazê-lo em áreas internas públicas movimentadas.

As mudanças radicais nas políticas ocorrem após o lançamento da campanha promocional ‘Hello Hong Kong’, projetada para atrair turismo e comércio internacional para a região, depois que os dois setores lutaram desde o início da pandemia em 2020.

Muitos grupos empresariais locais e cidadãos expressaram críticas aos mandatos da Covid de Hong Kong em meio a preocupações com o impacto negativo que teriam na competitividade internacional, bem como à posição de Hong Kong como um centro financeiro global.

Hong Kong diz ter recebido cerca de 500.000 visitantes internacionais em janeiro – um número três vezes maior do que em dezembro.