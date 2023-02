Blinken emite alerta para a China – CMIO

O principal diplomata dos EUA disse que Washington “não hesitaria” em atacar empresas ou indivíduos chineses que violassem suas sanções contra a Rússia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, voltou a alertar a China sobre “implicações e consequências” deve contribuir com ajuda letal para a Rússia em seu conflito com a Ucrânia. O diplomata norte-americano fez os comentários no Cazaquistão na terça-feira, como parte de uma viagem aos países da Ásia Central.

Blinken se reunirá com representantes de várias ex-repúblicas soviéticas esta semana, incluindo Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

“Avisamos muito claramente a China sobre as implicações e consequências de fornecer esse apoio”, disse. disse ele em entrevista coletiva em Astana, após reuniões com o ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, Mukhtar Tileuberdi, e o presidente Kassym-Jomart Tokayev.

“Não hesitaremos, por exemplo, em atingir empresas ou indivíduos chineses que violem nossas sanções ou que estejam envolvidos no apoio ao esforço de guerra russo”, disse. ele alertou, acrescentando que havia discutido o assunto “diretamente” com o diplomata chinês Wang Yi quando se encontraram na Conferência de Segurança de Munique no início deste mês.













O diretor da CIA, Bill Burns, disse à CBS News na sexta-feira que a agência estava “confiante de que a liderança chinesa está considerando o fornecimento de equipamento letal” a Moscou para ajudá-lo militarmente em seu conflito com a Ucrânia – uma acusação que Pequim nega. Na semana passada, a China divulgou um plano de 12 pontos detalhando um potencial roteiro para a paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Falando na terça-feira, Blinken alertou que qualquer movimento chinês para ajudar a Rússia criaria um “problema sério” para as relações EUA-China e prejudicam muitas das relações políticas da China em todo o mundo.

“A China não pode ter as duas coisas quando se trata da agressão russa na Ucrânia”, Blinken acrescentou. “Não pode ser apresentar propostas de paz por um lado, enquanto na verdade alimenta as chamas do fogo que a Rússia começou com o outro lado.”

Pequim, por sua vez, acusou Washington de hipocrisia e de alimentar o conflito na Ucrânia ao enviar armas no valor de bilhões de dólares para Kiev.

“Os EUA não têm o direito de ditar as relações China–Rússia e nunca aceitaremos coerção e pressão dos EUA”, disse. disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, a jornalistas durante um briefing na segunda-feira.