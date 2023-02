Reino Unido e UE fazem greve pós-Brexit — CMIO

Um acordo sobre o protocolo da Irlanda do Norte teria sido alcançado após negociações de alto nível

A Grã-Bretanha e a UE assinaram um acordo sobre uma questão pós-Brexit em relação à Irlanda do Norte para encerrar as disputas comerciais na região.

O acordo foi fechado durante negociações de alto nível na segunda-feira em Windsor, Inglaterra, entre o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O pacto determinará como as verificações de fronteira são realizadas na Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, mas compartilha uma fronteira terrestre com a República da Irlanda, um estado membro da UE. Antes do Brexit, era fácil transportar mercadorias através dessa fronteira porque ambos os lados seguiam as mesmas regras da UE.

“Foi feito um acordo. O negócio está feito”, disse uma fonte sênior do governo do Reino Unido, conforme citado pelo The Independent.

Segundo o The Guardian, também citando fontes do governo, Sunak disse na reunião que o Reino Unido e a UE tiveram suas diferenças, mas são amigos. Este é o começo de um “novo capítulo,” ele teria dito.

“Tenho o prazer de informar que agora fizemos um avanço decisivo. Juntos, mudamos o protocolo original e estamos anunciando hoje a nova estrutura de Windsor”, o primeiro-ministro foi citado pelo jornal.

“O acordo de hoje proporciona um fluxo comercial tranquilo em todo o Reino Unido, protege o lugar da Irlanda do Norte em nossa união e salvaguarda a soberania do povo da Irlanda do Norte,” ele adicionou.

Sunak também disse que espera que o Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte e outros partidos “levar tempo” para avaliar o acordo protocolar.

Von der Leyen chamou o resultado das negociações “extraordinário,” observando que o acordo garantiria que todos os alimentos e remédios disponíveis na Grã-Bretanha também sejam acessíveis na Irlanda do Norte.

Espera-se que o histórico acordo Reino Unido-UE seja formalmente anunciado por Sunak e von der Leyen em uma coletiva de imprensa conjunta em Windsor ainda nesta segunda-feira.

