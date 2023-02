Novo pacote de sanções mostra inutilidade deste instrumento da UE, diz MRE russo

“A UE, que permanece cativa de suas noções arrogantes sobre a Rússia, tem estado errada em todas as suas previsões sobre as consequências de sanções ‘sufocantes’. Assim também será o caso desta vez. Cada ‘pacote’ sucessivo demonstra mais e mais claramente uma coisa: as restrições antirrussas são uma ferramenta que não tem funcionado”, disse Zakharova.