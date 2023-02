Ex-médico da Casa Branca alerta para o perigo de Biden – CMIO

O “declínio cognitivo” do presidente dos EUA pode matar pessoas, afirma Ronny Jackson

O ex-médico da Casa Branca e deputado republicano Ronny Jackson criticou o presidente dos EUA, Joe Biden, argumentando que seu estado mental em declínio representa um perigo para todo o país.

“É ATERRORIZANTE para o nosso país que Biden seja o nosso comandante-em-chefe” Jackson escreveu no Twitter no sábado. “Ele não sabe onde está na metade do tempo e todos os dias nos aproxima de uma guerra total com a Rússia e a China. Seu declínio cognitivo vai matar as pessoas!!”

Jackson, que serviu como médico da Casa Branca para o presidente de Barack Obama e Donald Trump até 2018, já havia criticado o atual governo dos EUA por não divulgar a verdade sobre a saúde mental de Joe Biden.

No início deste mês, a Casa Branca divulgou um resumo sobre o estado de saúde de Biden com base em uma revisão do histórico médico e um "exame físico detalhado", que descobriu que o presidente era um "homem saudável, vigoroso, de 80 anos" que estava apto para exercer suas funções.













Respondendo ao relatório de saúde do presidente, Jackson afirmou que o exame médico foi um “piada” e um “cobrir.” Ele também apontou que Biden, ao contrário de seu antecessor, Donald Trump, não havia feito um teste cognitivo e argumentou que o presidente em exercício “capacidade de pensar e raciocinar se foi” e que ele não deveria estar no cargo.

De acordo com uma recente pesquisa Harvard CAPS-Harris realizada no início deste mês, cerca de 57% dos americanos têm dúvidas sobre a aptidão mental de Biden, com 67% pensando que ele parece velho demais para liderar o país.

As especulações sobre as habilidades cognitivas do presidente só continuaram a crescer devido às suas inúmeras gafes recorrentes, a última das quais foi ele proclamar que “mais da metade das mulheres em minha administração são mulheres.”