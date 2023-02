UE revela custo das últimas sanções anti-Rússia – CMIO

As restrições visam exportações de tecnologias avançadas e importações de bens de alta receita

A Comissão Europeia (CE) estimou o custo das penalidades impostas à Rússia como parte de seu décimo pacote de sanções em um total de € 12,7 bilhões (US$ 13,4 bilhões), de acordo com um comunicado de imprensa publicado no sábado.

A UE lançou sua mais recente série de sanções um dia após o aniversário de um ano do início da operação militar de Moscou na Ucrânia. As novas proibições cobrem exportações da UE no valor de € 11,4 bilhões (US$ 12 bilhões), somam-se aos € 32,5 bilhões (US$ 34,3 bilhões) em bens já sancionados nos pacotes anteriores e representam quase metade (49%) de suas exportações em 2021, disse a CE.

As novas restrições visam as exportações de diversos bens de dupla utilização, nomeadamente “eletrônicos, veículos especializados, peças de máquinas, peças de reposição para caminhões e motores a jato, bem como mercadorias para o setor de construção.”

As sanções também proíbem as exportações russas para o bloco no valor de € 1,3 bilhão (US$ 1,37 bilhão), além dos € 90 bilhões (US$ 95 bilhões) anteriormente sancionados, representando no total 58% das importações da UE em 2021. A lista negra de importações inclui bens de alta receita, como betume e materiais relacionados, como asfalto, borracha sintética e negro de fumo.













Esses bens podem ser entregues à UE até 27 de maio de 2023 sob contratos assinados antes de 26 de fevereiro, exceto para carbono e borracha sintética, para os quais as cotas de importação foram emitidas até meados de 2024.

De acordo com o Politico, a Itália, com sua principal fabricante de pneus, a Pirelli, fez lobby por altas cotas de importação de borracha sintética usada em pneus.

O bloco também ampliou o escopo das restrições ao setor bancário da Rússia, colocando na lista negra três grandes credores privados, Alfa-bank, Tinkoff e Rosbank.

O décimo pacote de sanções da UE também proíbe residentes russos de ocupar cargos importantes em empresas críticas de infraestrutura europeia e restringe o fornecimento de capacidade de armazenamento de gás a entidades russas, excluindo gás natural liquefeito (GNL). Também exige que os bancos europeus informem sobre fundos pertencentes ao banco central da Rússia e sobre aqueles vinculados a empresas e indivíduos russos sancionados.

