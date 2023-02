Força Aérea dos EUA demite funcionários de base nuclear – CMIO

Seis militares, incluindo dois comandantes, foram demitidos por “perda de confiança”

A Força Aérea dos EUA demitiu seis membros do serviço militar que estavam estacionados em uma importante base nuclear, incluindo dois comandantes. Eles foram demitidos “perda de confiança” em sua capacidade de desempenhar as funções atribuídas, de acordo com um comunicado oficial.

Os disparos ocorreram na Base Aérea de Minot, no Condado de Ward, Dakota do Norte, que é a única base militar dos EUA que abriga duas pernas da tríade nuclear. Minot abriga 28 bombardeiros B-52H Stratofortress com capacidade nuclear e 165 mísseis balísticos intercontinentais Minuteman III, bem como equipamentos associados.

O coronel Gregory Mayer, chefe do 5º Grupo de Apoio à Missão, e o major Jonathan Welch, comandante do 5º Esquadrão de Prontidão Logística, foram os dois oficiais superiores cuja demissão foi anunciada na segunda-feira pelo Comando de Ataque Global da Força Aérea.

“Essas ações de pessoal foram necessárias para manter os padrões muito elevados que exigimos das unidades encarregadas de apoiar a missão nuclear de nossa nação”, disse. O major-general Andrew J. Gebara, comandante da 8ª Força Aérea, explicou.













Quatro subordinados dos dois comandantes também foram despedidos. Eles ocupavam cargos de liderança, mas não foram identificados por nome ou cargo no comunicado à imprensa.

A Aeronáutica se recusou a explicar o que exatamente levou à decisão, mas Gebara garantiu ao público que os militares permaneceram “comprometidos com o sucesso [its] missão sem falhas” de dissuasão estratégica.

De acordo com o Air Force Times, Mayer tem uma carreira de 25 anos em seu currículo, com experiência em engenharia civil. Ele chegou ao Minot em junho passado e assumiu o comando de 1.900 aviadores e ativos militares avaliados em US$ 4,3 bilhões.

Houve várias demissões de alto escalão na base nas últimas duas décadas, observou o veículo. A instalação também enfrentou escrutínio por má conduta, incluindo “fraude generalizada no teste mensal de proficiência para mísseis, manuseio incorreto de armas nucleares, conduta não profissional e uso de drogas”, acrescentou o relatório.

Em 2013, a Associated Press informou que uma inspeção da base desenterrou o que um comandante descreveu como “podridão,” incluindo violações de regras de segurança de armas, possíveis comprometimentos de código e outras falhas sendo toleradas. A Força Aérea removeu 17 oficiais de lançamento do serviço na época.