Orbán adverte quem tentar danificar gasodutos que abastecem Hungria: 'Não vão conseguir fugir'

Em setembro de 2021, a Hungria e a Gazprom assinaram contratosdos quais 3,5 bilhões de metros cúbicos por ano chegarão via Sérvia (via Turkish Stream) e 1 bilhão pela Áustria. Os primeiros volumes de gás através do gasoduto Balkan Stream, que recebe gás do Turkish Stream, chegaram à Hungria via Sérvia no dia 1º de outubro