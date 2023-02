Lançamento da SpaceX interrompido a poucos minutos – CMIO

Uma missão conjunta da SpaceX e da NASA para enviar uma tripulação à Estação Espacial Internacional (ISS) foi interrompida antes do lançamento devido a problemas com o sistema de ignição. O foguete Falcon 9 estava a minutos da decolagem.

A missão Crew-6 deveria partir para a ISS na segunda-feira, mas o lançamento foi cancelado mesmo quando todos os exploradores espaciais já estavam na nave Dragon no foguete Falcon 9. A agência espacial citou problemas com a ignição do motor Merlin de primeiro estágio. A decisão de cancelar e adiar a missão foi tomada “por excesso de cautela,” A engenheira de sistemas da SpaceX, Kate Tice, disse durante o webcast do evento de lançamento. O Crew-6 homônimo inclui os astronautas da NASA Stephen Bowen e Warren “Woody” Hoburg, o astronauta dos Emirados Árabes Unidos Sultan Alneyadi e o cosmonauta da Roscosmos Andrey Fedyaev.

O administrador da NASA, Bill Nelson, escreveu no blog oficial da agência espacial que está orgulhoso da equipe “foco e dedicação para manter o Crew-6 seguro.” Ele adicionou: “O voo espacial humano é um empreendimento inerentemente arriscado e, como sempre, voaremos quando estivermos prontos.” O lançamento no dia seguinte foi considerado, mas acabou recusado devido ao mau tempo. A nova data da missão foi marcada para 2 de março.

A agência espacial governamental dos EUA, NASA, coopera desde 2020 com a empresa privada SpaceX, do empresário bilionário Elon Musk. Os foguetes Falcon 9 da empresa sofreram alguns acidentes bem divulgados durante os lançamentos de teste em 2012 e 2016.

A exploração espacial continua sendo um dos poucos setores em que os EUA e a Rússia ainda cooperam, como evidenciado pelo cosmonauta da tripulação da SpaceX. Apesar das tensões entre Washington e Moscou, a NASA e a Roscosmos ainda mantêm uma parceria quando se trata da manutenção da ISS.

No domingo, a espaçonave russa Soyuz MS-23 atracou na estação orbital para garantir um caminho de volta para os cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin, bem como para o astronauta americano Francisco Rubio no final de setembro.