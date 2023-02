A Ucrânia se tornará membro, mas isso não acontecerá tão cedo, disse Jens Stoltenberg

Os Estados membros da Otan liderada pelos Estados Unidos já concordaram em aceitar a Ucrânia em suas fileiras, mas essa questão não é uma prioridade no momento, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na terça-feira.

Falando a jornalistas durante uma visita à Finlândia, Stoltenberg observou que, embora a adesão de Kiev seja bem-vinda, é “uma perspectiva distante” porque a prioridade agora é garantir que a Ucrânia “prevalece como um estado soberano e independente”.

Ele também acrescentou que, após o término do conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia, é necessário “garantir que a história não se repita.” Para isso, o chefe da OTAN insistiu que o bloco precisa “reforçar as capacidades militares da Ucrânia” e estabelecer estruturas que impeçam a Rússia de lançar mais ataques contra Kiev.

A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, que falou ao lado de Stoltenberg, também proclamou que o futuro da Ucrânia é fazer parte da União Europeia e da OTAN e enfatizou a necessidade de continuar fornecendo ajuda militar a Kiev. “Quanto mais rápido e mais cedo pudermos dar a eles mais armas pesadas, mais cedo a guerra terminará.” afirmou Marin.

Enquanto isso, Moscou mais uma vez criticou o Ocidente coletivo por rejeitar as negociações de segurança e insistiu que os EUA e seus aliados devem mudar sua abordagem em relação à segurança global e levar em consideração as preocupações de Moscou.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas na terça-feira que as relações da Rússia com os EUA e a Europa “mudou radicalmente” quando Moscou apresentou seus projetos de tratados de segurança a Washington, Bruxelas e Viena no final de 2021, todos os quais afirmaram que eram “não está pronto para falar sobre nada.”













Peskov disse que os EUA e a Europa “poderia ter sentado à mesa das negociações” muito antes do início do conflito na Ucrânia. “Teria havido conversas muito complexas, posicionais, às vezes irreconciliáveis, mas elas estariam em andamento. Mas eles se recusaram”, ele disse.

Agora, a OTAN está totalmente envolvida nas hostilidades, “a inteligência deles está trabalhando contra nós 24 horas por dia”, e suas armas são fornecidas à Ucrânia gratuitamente para atirar contra militares russos e cidadãos ucranianos, disse ele.

“No momento em que a OTAN de fato se tornou participante do conflito na Ucrânia, a situação mudou”, acrescentou o porta-voz. “Na verdade, o bloco da OTAN não está mais agindo como nosso oponente condicional, mas como nosso inimigo.”