“A variedade de helicópteros russos é extraordinária, não descartando que helicópteros como o Ka-52 e o Mi-28 possam ser usados como aves de combate em organizações de defesa [do Irã]”.

Portal americano nomeia vantagens que colocam helicóptero russo Ka-52 no top dos rankings mundiais

Assistente especial do presidente russo, Igor Levitin comprovou recentemente a prontidão das empresas russas para a “produção conjunta de helicópteros” com o Irã. O Conselho Islâmico do Irã, por sua vez, anunciou a compra de defesa aérea, mísseis, caças e helicópteros de fabricação russa.