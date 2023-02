Escola suspende educação sexual após desastre de drag queen – CMIO

Uma escola na Ilha de Man interrompeu seu programa de educação sexual depois que os pais reclamaram “gráfico” e “indecente” aulas em que uma drag queen ensinava aos alunos sobre gênero e os professores diziam aos pré-adolescentes como se masturbar.

Alunos da Queen Elizabeth II High School, na cidade de Peel, foram ensinados por uma drag queen que disse a eles que existem 73 gêneros, um representante local reivindicado essa semana. Quando um aluno respondeu “só tem dois” o travesti fez a criança sair da sala de aula, ela alegou.

Algumas crianças de 11 anos da escola aprenderam sobre sexo oral e anal, enquanto outras aprenderam como se masturbar e praticar com segurança “punhos”. A outro grupo foi mostrado como os cirurgiões podem criar um pênis artificial usando enxertos de pele do braço de uma menina, afirmou o representante.

Uma drag queen disse a uma classe de crianças de 11 anos nas escolas da Ilha de Man que havia 73 gêneros e expulsou uma criança que discordava. Os alunos foram informados sobre “operações de mudança de sexo” e sexo oral e anal, Eliza Cox, vice- presidente da Marown Commissioners, disse à Energy FM Isle of Man. https://t.co/ZZx3ZvT4G1pic.twitter.com/ZhI8gpVVVz — Vozes femininas (@WomenReadWomen) 28 de fevereiro de 2023

A ilha, que depende da coroa britânica, introduziu um novo currículo de educação sexual em setembro. Baseado em um modelo controverso ensinado na Escócia, o currículo é aparentemente impopular entre os professores, com um supostamente tão desconfortável com seu conteúdo que ela disse aos alunos “por favor, não me escute,” como ela ensinou.













Os pais responderam com indignação e uma petição exigindo saber “por que esse palestrante convidado teve permissão para discutir questões de gênero para um público infantil inadequado por um adulto inexperiente e sem treinamento?” foi assinado por mais de 500 pessoas, informou o Telegraph na segunda-feira.

O departamento de educação da Ilha de Man disse que “Tomou a decisão de pausar tudo [sex education] entrega em escolas primárias e secundárias” até que uma revisão independente tenha sido realizada. No entanto, o diretor da escola disse à rádio local na terça-feira que “pode haver uma série de imprecisões” com os relatórios sendo compartilhados nas mídias sociais.

Os programas de educação sexual ‘acordados’ tornaram-se mais comuns nas escolas britânicas e americanas nos últimos anos, muitas vezes levando à indignação dos pais. O programa escocês no qual o currículo da Ilha de Man foi baseado foi criticado por “normalizando” sexo menor de idade, enquanto as escolas californianas ensinam às crianças que existem dezenas de gêneros e sexualidades.