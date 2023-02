Lavrov: mesmo que Ocidente tente abalar, laço entre Rússia e Oriente Médio é prioridade estratégica

Em seu discurso na Conferência sobre o Oriente Médio, organizada na capital russa no Clube Valdai de Discussões Internacionais,destacou que o fortalecimento do diálogo e da cooperação multifacetada com cada um dos países do, bem como com as associações que trabalham na região, está entre as “prioridades estratégicas incondicionais da política externa da Rússia “.