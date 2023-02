Rússia explica suspensão das exportações de petróleo para a Polônia – CMIO

Os fluxos de petróleo russo para a Polônia foram interrompidos devido à interrupção do pagamento pelas entregas, anunciou a Transneft, empresa estatal de transporte por dutos da Rússia, na segunda-feira.

A Transneft, que opera a seção russa do oleoduto Druzhba, explicou que transfere petróleo para outros países de acordo com o cronograma de exportação aprovado pelo Ministério de Energia da Rússia, bem como encaminha os pedidos processados ​​pelos despachantes.

“A Transneft não está atualmente transportando petróleo para a Polônia”, disse o porta-voz da empresa, Igor Demin. Ele observou que o bombeamento para as refinarias polonesas estava programado para “o terceiro intervalo de dez dias” de fevereiro. No entanto, “ordens de roteamento com recursos confirmados e pagamentos de trânsito não foram processados”, ele explicou, acrescentando que “foram feitas alterações operacionais no cronograma, excluindo suprimentos para consumidores poloneses.”

No sábado, a maior petrolífera da Polônia, PKN Orlen, disse que havia parado de receber petróleo da Rússia através do oleoduto Druzhba. Enquanto a UE proibiu as importações marítimas de petróleo do país em dezembro passado, as entregas por oleodutos foram isentas do pacote de sanções para garantir o fornecimento aos membros sem litoral do bloco.













A Polônia tem obtido petróleo canalizado sob um contrato com a empresa russa de petróleo e gás Tatneft, depois que um contrato anterior de fornecimento com a petroleira Rosneft expirou.

De acordo com o CEO da Orlen, Daniel Obajtek, o petróleo russo representa atualmente 10% das importações da Polônia, depois que Varsóvia cortou as remessas do país sob sanção. O contrato atual com a Tatneft fornece 200.000 toneladas de petróleo por mês para refinarias polonesas e expira em dezembro de 2024.

A parte norte do sistema de dutos de Druzhba alimenta duas refinarias no leste da Alemanha, bem como plantas operadas pela Orlen na Polônia. Varsóvia prometeu repetidamente substituir o petróleo russo por petróleo bruto dos EUA, Oriente Médio e outras fontes.

Os embarques de petróleo pelo ramal sul do oleoduto para a Eslováquia e a República Tcheca, onde a Orlen opera duas refinarias, permaneceram inalterados.

