Casa Branca admite que a Rússia sobreviveu às sanções ocidentais – CMIO

Washington reconheceu a resiliência de Moscou a severas restrições financeiras

A economia russa conseguiu resistir às pesadas sanções impostas pelos países ocidentais e seus aliados devido à operação militar de Moscou na Ucrânia, admitiu na sexta-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

À medida que o conflito entra em seu segundo ano, Washington revelou mais sanções anti-Rússia, visando dezenas de empresas e indivíduos ligados ao país e aumentando as tarifas sobre produtos russos cujas importações ainda eram permitidas. Enquanto isso, a UE aprovou seu décimo pacote de sanções contra a Rússia, que inclui limitações à exportação de itens e tecnologia de uso duplo, medidas contra a chamada desinformação russa e novas restrições contra indivíduos e entidades por seu suposto apoio aos militares russos. Os aliados ocidentais Grã-Bretanha, Suíça, Austrália, Japão e Nova Zelândia aderiram às medidas.

A economia da Rússia é “mostrando alguma resiliência,” de acordo com Kirby, que acrescentou, no entanto, que não está claro se isso “pode ser sustentado a longo prazo.”

"Ele teve que tomar algumas medidas drásticas para sustentar sua economia, para sustentar sua moeda, inclusive jogando agressivamente com as taxas de juros, por exemplo," Kirby disse, comentando as medidas aprovadas pelo presidente russo, Vladimir Putin.













O serviço de estatísticas russo Rosstat informou que o PIB do país atingido pelas sanções contraiu apenas 2,1% em 2022, muito menos do que os 10-15% que alguns previram após as sanções em março passado. A economia russa está realmente prevista para crescer 0,3% durante o ano atual, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A força da economia russa foi parcialmente atribuída aos preços globais do petróleo e do gás, que tiveram um aumento dramático logo depois que um dos maiores exportadores mundiais das duas commodities foi alvo de sanções ocidentais. O aumento dos preços da energia teria compensado a queda no volume das exportações do país.

Ao mesmo tempo, a Rússia conseguiu reorientar algumas de suas exportações, incluindo vendas de energia, para o leste depois que os compradores ocidentais optaram por evitar embarques diretos sob a pressão das sanções.

A moeda nacional russa, o rublo, também conseguiu se manter à tona depois de se recuperar após um declínio dramático visto logo após as sanções serem impostas em março passado. Isso foi atribuído a rígidos controles de capital, um dramático aumento da taxa de juros pelo banco central russo e a mudança do país para transações comerciais com países aliados em moedas domésticas.

A participação do rublo nos acordos internacionais da Rússia dobrou em comparação com dezembro de 2021. Na semana passada, o presidente Putin disse que Moscou continuaria a trabalhar com parceiros para formar um sistema de pagamento global estável e seguro, independente do dólar americano e de outras moedas ocidentais.

O rublo se fortaleceu ainda mais depois que Moscou introduziu um novo mecanismo de pagamento a partir de 1º de abril. Isso exige que as nações que impõem sanções à Rússia paguem pelo gás natural em rublos.













O presidente Putin também atribuiu a resiliência econômica da Rússia ao forte setor agrícola do país. De acordo com os últimos dados fornecidos pelo serviço de estatísticas da Rússia, a colheita totalizou 153,8 milhões de toneladas, um aumento de 26,7% em relação a 2021.

“Até o final do ano agrícola, ou seja, até 30 de junho de 2023, poderemos trazer o volume total de exportação de grãos para 55-60 milhões de toneladas”, disse. disse ele na semana passada durante seu discurso anual à Assembleia Federal.

Enquanto isso, as importações paralelas de produtos não sancionados e o comércio florescente com países que se abstiveram de punir Moscou também contribuíram para a resiliência econômica. Além disso, a Rússia tem conseguido transportar muitos produtos para mercados asiáticos, como Índia e China, e para Türkiye.

Além disso, a Rússia também teve vários anos para se preparar para as sanções após sua reunificação com a Crimeia em 2014. Moscou conseguiu desenvolver uma alternativa ao SWIFT, a rede de mensagens que sustenta as transações financeiras globais. Isso veio em resposta às ameaças ocidentais de isolar o país do sistema bancário internacional.

As autoridades russas também criaram um sistema de pagamento nacional chamado Mir como uma alternativa doméstica para Visa e Mastercard, depois que sanções relacionadas à Crimeia foram impostas. O Banco Central da Rússia emitiu cerca de 150 milhões de cartões Mir desde o final de 2015.

