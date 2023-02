Eurodeputado: 10º pacote de sanções pode ser último devido a desacordos na UE

“Os americanos também estão muito preocupados com o fato de 16% do combustível nuclear consumido pelas usinas nucleares estadunidenses vir da Rússia , sendo que cerca de um terço vem do Cazaquistão e do Uzbequistão, países próximos da Rússia . Quase metade do urânio utilizado pelos EUA é proveniente da Rússia : isso é um pouco embaraçoso para Joe Biden, que incluiu a energia nuclear em seu plano de redução das emissões de carbono”, disse Mariani.