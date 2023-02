Jovens recorrem ao TikTok para obter informações sobre saúde – estudo – CMIO

Um terço da geração Z e 26% dos millennials tendem a procurar informações sobre doenças nas redes sociais

Milhões de membros da geração do milênio e da Geração Z estão usando as mídias sociais para buscar informações sobre condições de saúde, de acordo com um novo estudo nos EUA, Reino Unido, Alemanha, China e Japão.

Um terço, ou 33% dos membros da Geração Z – nascidos entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2010 – usam aplicativos como o TikTok para discutir doenças, de acordo com o estudo da Hall & Partners e da consultoria de saúde ThinkNext. Enquanto isso, 26% dos millennials estão usando a mídia social para pesquisar seus problemas de saúde.

O estudo descobriu que mais de seis milhões de pessoas só no Reino Unido recorrem às mídias sociais para obter conselhos sobre como lidar com condições crônicas ou problemas gerais de saúde.

A Geração X (aqueles na faixa dos 40 e 50 anos) e os Baby Boomers (aqueles na faixa dos 60 e 70 anos) estão menos inclinados a confiar nas mídias sociais, com apenas 14% e 5%, respectivamente, buscando informações sobre saúde nessas plataformas.

Entre a Geração Z (de 11 a 26 anos), o TikTok provou ser o aplicativo de mídia social mais popular, seguido pelo Instagram e Twitter. Enquanto isso, a geração do milênio mostra preferência pelo Facebook, seguido pelo TikTok e Twitter.

O estudo, realizado entre julho e setembro de 2022, é baseado em respostas de 10.500 entrevistados nos EUA, China, Reino Unido, Alemanha e Japão.

Os resultados ecoam uma pesquisa semelhante realizada nos EUA pela CharityRx, um serviço de farmácia com desconto, que descobriu que um terço dos Gen Zers consultam o TikTok para obter conselhos de saúde, com outros 44% confiando nas recomendações do YouTube antes de visitar o médico.

No geral, essa pesquisa descobriu que cerca de 20% dos americanos procuram aconselhamento sobre o TikTok antes de consultar um profissional médico. Quando questionados sobre os motivos, 37% apontaram para acessibilidade, enquanto mais de um terço disse que era sobre acessibilidade.