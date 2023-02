Musk demite mais funcionários do Twitter – CMIO

As demissões teriam impactado 10% da força de trabalho restante da empresa de 2.000 pessoas

O Twitter demitiu outros 200 funcionários, incluindo alguns altos executivos, na última rodada de demissões desde que Elon Musk assumiu em outubro passado.

De acordo com relatos da mídia, as demissões começaram no sábado à noite e muitos funcionários descobriram seu destino no domingo, quando não puderam acessar as contas de e-mail e laptops da empresa.

Os cortes de empregos visavam gerentes de produto, cientistas de dados e engenheiros. Eles incluem o chefe do serviço de assinatura paga Twitter Blue, Esther Crawford. Fundadora do aplicativo de compartilhamento de tela Squad, Crawford ingressou no Twitter depois que sua empresa foi adquirida pela gigante da mídia social no final de 2020. Mais tarde, ela defendeu a nova cultura de trabalho do Twitter sob Elon Musk e prometeu ir “tudo em.” Em novembro de 2022, o executivo foi fotografado no chão do escritório em um saco de dormir com máscara de dormir.

Crawford twittou sobre sua saída no domingo: “A pior conclusão que você poderia ter ao me ver ir all-in no Twitter 2.0 é que meu otimismo ou trabalho duro foi um erro… Estou profundamente orgulhoso da equipe por construir em meio a tanto barulho e caos.”

Musk também publicou um tweet no domingo, dizendo “Espero que você tenha um bom domingo. Primeiro dia do resto da sua vida.

As últimas demissões reduziram o número de funcionários em tempo integral do Twitter para menos de 2.000, uma queda acentuada em relação aos 7.500 empregados quando Musk assumiu a empresa no final de outubro. O bilionário então quase imediatamente começou a demitir funcionários do Twitter, dizendo na época que era necessário para evitar a ruína financeira da plataforma. Seu plano inicial, porém, era cortar apenas cerca de 50% do quadro de funcionários.

No início deste mês, Musk afirmou que estava trabalhando para “estabilizar” o Twitter antes de encontrar um novo CEO para a empresa até o final de 2023. A declaração veio quase dois meses depois que os usuários do Twitter votaram a favor da renúncia de Musk em uma pesquisa compartilhada pelo bilionário.

