Tanto republicanos quanto democratas “estão começando a questionar” o apoio de Washington a Kiev, disse Victoria Nuland

Alguns legisladores dos EUA em ambos os lados do corredor estão tendo dúvidas sobre fornecer à Ucrânia vários tipos de ajuda em meio ao conflito com a Rússia, disse a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, na segunda-feira.

Falando durante um painel de discussão organizado pela Câmara de Comércio dos EUA, Nuland foi convidado a comentar sobre a divisão política em Washington em relação ao apoio a Kiev.

O funcionário do Departamento de Estado tentou minimizar o atrito sobre o assunto, observando que os EUA “contribuiu com mais de US$ 30 bilhões para a segurança, prosperidade econômica e situação humanitária na Ucrânia.”

“Você não pode fazer isso sem o apoio esmagador de ambas as partes no Congresso,” ela adicionou.

No entanto, ela passou a admitir que “à margem de ambos os partidos, as pessoas estão começando a questionar, mas fundamentalmente, quando você olha como esta questão está sendo votada em todo o país, os americanos odeiam um valentão.”













Segundo Nuland, os cidadãos norte-americanos “entenda que se não pararmos esta guerra aqui, se não restaurarmos o direito internacional e o respeito pela Carta da ONU, então esta coisa [will] apenas continue.”

As observações de Nuland ocorrem quando uma pesquisa do AP-NORC Center for Public Affairs Research divulgada no início deste mês descobriu que 48% dos americanos apóiam o fornecimento de armas dos EUA à Ucrânia, com 29% contra e 22% permanecendo em cima do muro. Esta é uma queda de 12% em comparação com uma pesquisa semelhante em maio de 2022, quando 60% dos adultos americanos disseram que eram a favor do apoio militar americano à Ucrânia.

Nos últimos meses, alguns republicanos pediram repetidamente uma auditoria da ajuda dos EUA à Ucrânia, com uma resolução relevante derrotada por pouco na Câmara dos Representantes no início de dezembro. No entanto, no início de fevereiro, uma dúzia de republicanos no Congresso apresentou a “Resolução da Fadiga da Ucrânia”, pedindo a Washington que encerrasse sua ajuda militar e financeira a Kiev.

De acordo com o Kiel Institute for the World Economy, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, o governo dos EUA destinou cerca de US$ 77,5 bilhões à Ucrânia, com uma parte considerável dessa soma constituindo ajuda militar.

A Rússia alertou repetidamente o Ocidente contra armar a Ucrânia, dizendo que isso apenas prolongaria o conflito. Na terça-feira, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que, ao apoiar a Ucrânia, a OTAN se envolveu totalmente nas hostilidades entre Moscou e Kiev, acrescentando que o bloco militar liderado pelos EUA “não está mais agindo como nosso oponente condicional, mas como nosso inimigo.”