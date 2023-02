De acordo com o especialista, este plano leva em conta os interesses e aspirações da Rússia e da Ucrânia de forma neutra e imparcial.

“A China colocou maior ênfase na assistência humanitária a ambos os lados do conflito, defendendo apagar incêndios em vez de acender incêndios” , observou Rong.

Óbvio que o Ocidente coletivo liderado pelos EUA não pode aceitar isso. As acusações levantadas pelos Estados Unidos contra a China são injustas e mal-intencionadas.acredita ele.

O pesquisador lembra que, no ano passado, os EUA forneceram bilhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, Washington continua a ignorar a atual crise alimentar na África, não entrega a ajuda necessária à Síria em conexão com o terremoto e congela ativos no Afeganistão.