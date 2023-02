Noruega planeja usar usinas nucleares flutuantes dos EUA ao longo de sua costa

De acordo com o diretor-geral da Federação das Indústrias Norueguesas, Stein Lier-Hansen, devido à situação atual em torno dos países nórdicos, o país considerará “todas as possibilidades”.

EUA e Noruega fazem missões secretas desde a Guerra no Vietnã, diz autor do artigo sobre Nord Stream

Os noruegueses esperam usar as estruturas americanas para suprir suas necessidades, já que o país poderá ter de enfrentar a escassez no setor energético, além de problemas com a alta dos preços, além da tensão ecológica na região.