Reino Unido instado a ‘assumir o comando’ da produção de alimentos – CMIO

O governo do Reino Unido precisa “assumir o comando” da produção local de alimentos, disse o vice-presidente da União Nacional dos Agricultores (NFU) no sábado, alertando que a escassez contínua de frutas e vegetais em todo o país pode ser apenas o “ponta do iceberg”.

Segundo Tom Bradshaw, o déficit de algumas frutas e vegetais, incluindo tomates e pepinos, tem sido causado pela volatilidade decorrente de eventos geopolíticos e pelas mudanças climáticas, que pressionam intensamente as cadeias de suprimentos.

“O que vimos no verão passado com 40°C de calor é a mudança climática em ação,” Bradshaw disse à Times Radio, acrescentando que o clima exacerbou uma crise na cadeia de suprimentos desencadeada pelo conflito Rússia-Ucrânia.

Bradshaw também disse que as tensões geopolíticas elevaram a inflação, particularmente a inflação de energia, a níveis sem precedentes, deixando os agricultores do Reino Unido lutando para cobrir os custos de energia.

Além disso, a Grã-Bretanha tem enfrentado o desafio adicional de “reposicionar” com parceiros comerciais desde o referendo do Brexit de 2016, disse o chefe do sindicato.

Ele observou que a saída do país das estruturas da UE, com as quais mantinha relações comerciais favoráveis, infligiu inevitavelmente danos ao seu próprio comércio transfronteiriço.

“É realmente interessante que antes do Brexit não costumávamos comprar nada, ou muito pouco, de Marrocos, mas fomos forçados a ir mais longe e agora esses choques climáticos cada vez mais prevalentes tiveram um impacto real nos alimentos disponíveis em nossas prateleiras hoje,” concluiu Bradshaw.

