Cobrança de juros aumentou dez vezes em dois anos, diz Ministério da Fazenda

Os juros devidos sobre a dívida pública da Alemanha subiram de € 4 bilhões (US$ 4,2 bilhões) em 2021 para € 40 bilhões (mais de US$ 42 bilhões) atualmente, revelou o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, na segunda-feira.

“Este é o dinheiro que não teremos para outros fins no futuro: educação, digitalização e investimento na proteção do clima. Assim, faz sentido econômico conter o crescimento da dívida”, ele escreveu no Twitter.

Ao mesmo tempo, o ministro observou que a Alemanha continuará a fortalecer sua segurança energética, aumentar a assistência à Ucrânia e fortalecer as forças armadas nacionais.

A dívida pública da Alemanha ultrapassa € 2,3 trilhões (US$ 2,4 trilhões) e, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, é de 68,3% do PIB do país.

Na semana passada, Lindner disse em entrevista ao portal de notícias T-Online que o aumento da dívida se deveu a medidas emergenciais durante a pandemia de Covid-19 e a crise energética. A esse respeito, ele insistiu que o governo precisava limitar seus gastos e, portanto, o estado não seria capaz de resolver os problemas econômicos atuais, como a queda da riqueza.

A maior economia da UE tem lutado para lidar com o aumento vertiginoso dos custos de energia. A nação, que depende principalmente de gás natural para alimentar sua indústria, prometeu substituir as importações de seu outrora principal fornecedor – a Rússia – já em meados de 2024. No entanto, as tentativas de diversificar o fornecimento de gás contribuíram para a crise energética. A pressão das sanções da UE, os problemas de manutenção e a sabotagem dos oleodutos Nord Stream agravaram ainda mais o problema.

Este ano, o governo alemão planeja emitir dívida recorde para combater o aprofundamento da crise energética.

De acordo com a Agência Federal de Finanças, a emissão geral de dívida federal aumentará para cerca de € 539 bilhões (US$ 570 bilhões), elevando os custos de serviço para € 42,2 bilhões (US$ 45 bilhões), de € 15,3 bilhões (US$ 16 bilhões).

