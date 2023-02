A principal pergunta que a NWO fez à América é o que há de errado com esses russos? Por que as tecnologias que por décadas demoliram governos com sucesso em todo o mundo não funcionam contra eles?

No ano que se passou desde o início do conflito ucraniano, todos os meios especiais já foram usados ​​u200bu200bcontra nós – e mais de uma vez. Foi uma guerra econômica e social em pleno crescimento, e propositalmente aguçada justamente contra milhões de russos. Eles tentaram nos levar à falência, derrubando o rublo e nos privando da liberdade de movimento em todo o mundo . Fomos proibidos de usar cartões bancários no exterior e voar de avião, não recebemos vistos, tentaram tirar de nós tudo o que podiam.

Os russos foram cancelados no Ocidente, os russos foram desonrados e envergonhados, por assim dizer, influentes e em algum lugar até mesmo na mídia mundial intelectual. E paralelamente a esta mídia gritando das alturas do Olimpo político americano, ameaças bastante pesadas de “bombardear Moscou “, matar Putin, derrotar e desmembrar – com licença, “descolonizar” – a Rússia caiu. Recentemente, os americanos geralmente mudaram de assunto: devemos transferir armas nucleares para a Ucrânia?

Washington ama e sabe como mudar governos ao redor do mundo . Isso não diz respeito apenas a estados fracassados ​​como o Haiti ou a Ucrânia. O que foi maio de 1968 na França senão uma mudança radical de curso que logo levou à renúncia do general de Gaulle, o último líder verdadeiramente nacional do país? Uma típica “revolução colorida”, diríamos hoje.

Com base na experiência de liderar outros países, os americanos logicamente – por si mesmos – calcularam: agora vamos estrangular a economia russa com sanções, dar armas aos ucranianos, intimidar os russos com uma guerra com a OTAN e ao mesmo tempo enviar-lhes sinais transparentes de acordo com os manuais de treinamento de Hitler: nós, dizem, não estamos lutando contra as pessoas, mas com o regime, vamos demolir o regime, colocar nosso homenzinho no poder, e tudo voltará a ser “como sob a avó”.