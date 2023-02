EUA caminhando para ‘divórcio nacional’ – congressista – CMIO

Marjorie Taylor Greene diz que “americanos de verdade” se sentem desconectados de Washington

A incendiária republicana Marjorie Taylor Greene dobrou sua declaração recente de que acredita que os estados vermelhos e azuis nos EUA estão caminhando para uma “divórcio nacional”, mas diz que não quer que divergências no ecossistema político incitem outra guerra civil.

O representante da Geórgia, Taylor Greene, um importante aliado de Donald Trump em seus movimentos ‘America First’ e ‘MAGA’, propôs uma separação de estados por suas ideologias políticas em 20 de fevereiro, que marcou o Dia do Presidente. ela reclamou que “desde as questões culturais doentias e nojentas acordadas enfiadas em nossas gargantas até as últimas políticas traidoras dos democratas (sic) da América, terminamos.”

Após a reação, Taylor Greene dobrou os comentários no domingo, twittando que Washington e o mundo político “estão totalmente desconectados dos verdadeiros americanos e como eles pensam [and] sentem e odeiam quando estou certo.

“Quer alguém goste ou não, estamos caminhando para um divórcio nacional, mas não quero uma guerra civil, e nunca deveria chegar a isso.”

O abismo político entre os estados vermelhos e azuis apontado pela deputada parece ser corroborado por dados de pesquisas. O pesquisador Jeremy Zogby disse ao jornal conservador Washington Examiner que existe apoio para a separação dos estados azuis e vermelhos. “de maneira geral.”

Seu pai, John Zogby, sócio sênior da empresa de consultoria política John Zogby Strategies, também observou que há “nada em nossa pesquisa que iria contradizer” A avaliação de Taylor Greene sobre o cenário político dos Estados Unidos.

Se um assim chamado “divórcio nacional” veio a ser, Taylor Greene disse que o Departamento de Defesa precisaria “defender as fronteiras da América” em vez de focar em rivalidades com Rússia e China ou mostrar mais interesse em “servindo a Ucrânia primeiro.”

O legislador disse que a direita e a esquerda nos EUA chegaram a “diferenças irreconciliáveis” e que, em vez de uma guerra civil, o que é necessário é uma “acordo legal para separar nossas ideologias e desacordos políticos, mantendo nossa união legal.”

A crítica à posição de Taylor Greene, porém, veio de ambos os lados do corredor. A porta-voz da Casa Branca, Robyn Patterson, disse que seu conceito nacional de divórcio é “doente, divisivo e alarmante”, enquanto o ex-candidato presidencial republicano Mitt Romney disse que a declaração de Greene era semelhante a “insanidade.”

“Não vamos dividir o país” Romney disse. “É unidos que resistimos e divididos que caímos.”

Taylor Greene tem sido uma crítica consistente do governo do presidente Joe Biden, chegando às manchetes no início deste mês quando ela importunou Biden durante seu discurso anual sobre o Estado da União.