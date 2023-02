Mídia: na Turquia, após os terremotos, as queixas de doenças de pele se tornaram mais frequentes

“Depois do terremoto em Kahramanmaras, chamado de ‘catástrofe do século’, começaram a aumentar as queixas sobre algumas doenças relacionadas ao estresse. Com frequência, o eczema pode ocorrer devido ao estresse. Esse tipo de eczema relacionado ao estresse é conhecido como doença de pele causada por coceira na pele. O eczema de estresse, que é mais comum em mulheres do que em homens, pode se tornar uma condição séria com o tempo.