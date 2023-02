US Marshals atingidos por ‘grande’ hack – CMIO

O US Marshals Service sofreu um ataque cibernético significativo que teve como alvo um sistema contendo “informação sensível,” disse a agência de policiamento federal, considerando o hack um “grande incidente”.

O porta-voz do Marshals Service, Drew Wade, confirmou a violação na segunda-feira, dizendo à NBC News que o ataque ocorreu em 17 de fevereiro e envolveu um ataque de ransomware em um “Sistema USMS autônomo.”

“O sistema afetado contém informações confidenciais de aplicação da lei, incluindo retornos de processos legais, informações administrativas e informações de identificação pessoal pertencentes a assuntos de investigações do USMS, terceiros e certos funcionários do USMS”, Wade disse, acrescentando que o Departamento de Justiça lançou um “investigação forense.”

O porta-voz observou que o sistema foi desconectado da rede mais ampla durante o ataque, mas mesmo assim disse que altos funcionários haviam “determinou que constitui um incidente grave” após briefings na semana passada.













Um oficial sênior de aplicação da lei contatado pela NBC esclareceu que o hack não afetou nenhum sistema envolvido com o Witness Security Program, que é supervisionado pelo Marshals Service. O programa garante que as testemunhas que enfrentam ameaças potenciais de violência sejam protegidas antes, durante e após o processo judicial. O funcionário acrescentou que a falha de segurança foi “significativo” dado que poderia ter revelado informações sobre as investigações em andamento do Marshals Service.

O serviço enfrentou outro grande hack em 2020, que visava um sistema usado para rastrear a movimentação de prisioneiros sob custódia do Marshals, obrigando o órgão a notificar cerca de 400.000 detentos de que suas informações pessoais podem ter sido roubadas, incluindo nomes, datas de nascimento, endereços residenciais e até mesmo números de segurança social.