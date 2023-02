Banco do BRICS ganha classificação maior do que os 4 maiores dos EUA em ranking de risco

“A estabilidade de classificação no risco de longo prazo reflete a nossa visão de que o NDB vai se estabelecer como um importante ator no financiamento de infraestrutura de seus países-membros, reforçado pelo seu perfil financeiro extremamente sólido”, diz o texto. “O NDB está navegando de maneira hábil pelos desafios de ter a Rússia como um dos países donos do banco em meio à conjuntura da guerra contra a Ucrânia. (…) Nós acreditamos que ampliar o número de associados do NDB resultará num crescimento do seu papel e relevância ao longo do tempo.”