Janet Yellen fez uma viagem surpresa a Kiev em meio ao aumento da inflação e temores de recessão em casa

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, viajou para a Ucrânia para se encontrar com o presidente Vladimir Zelensky e outras autoridades de alto escalão, prometendo apoio indefinido a Kiev, apesar da desaceleração da economia americana e trilhões em dívidas do governo.

A viagem não anunciada para a capital ucraniana começou na segunda-feira, com Yellen dizendo que queria destacar a Casa Branca “estreita parceria no apoio económico e orçamental” para Kiev durante seu encontro com Zelensky.

“Nosso apoio não é ‘caridade’, é um ‘investimento na segurança global e na democracia’” ela disse – ecoando as próprias palavras de Zelensky aos legisladores dos EUA durante sua viagem a Washington, DC em dezembro. O secretário acrescentou que a assistência dos EUA continuaria “pelo tempo que for preciso” em meio ao conflito com a Rússia.

A visita de Yellen ocorre dias depois de Washington anunciar US$ 12 bilhões em ajuda adicional para Kiev, incluindo um pacote de armas de US$ 2 bilhões e mais US$ 10 bilhões para apoiar os custos de energia e o orçamento do governo ucraniano. Ela observou na segunda-feira que o apoio dos EUA desde o ano passado quase ultrapassou US$ 50 bilhões, grande parte dedicado a armas.













Em um artigo publicado durante sua viagem a Kiev, Yellen reconheceu que a Ucrânia ainda tem “vastas necessidades econômicas não atendidas”, argumentando que Washington deve continuar “fortificante” de Kiev “frente de casa” habilitar “Forte defesa da linha de frente da Ucrânia contra a Rússia.”

No entanto, apesar de seu apoio vocal à generosidade americana para Kiev, o chefe do Tesouro também observou problemas econômicos nos Estados Unidos, dizendo à CNN na segunda-feira que a inflação continua. “muito alto” enquanto aponta para a enorme dívida mantida pelo governo dos EUA. Com o Congresso quase atingindo seu limite de dívida de US$ 31,4 trilhões, Yellen disse que o Tesouro foi forçado a assumir “medidas extraordinárias” para evitar um calote desastroso, que, na pior das hipóteses, poderia significar a suspensão do pagamento da previdência aos americanos e o caos nos mercados financeiros.













os EUA é um “país com os mercados financeiros mais líquidos e profundos, onde os títulos do Tesouro são o ativo mais seguro”, disse ela, acrescentando “É absolutamente essencial preservar isso para evitar uma catástrofe econômica e financeira.”

Ao longo do conflito de um ano com a Rússia, Kiev exigiu armas cada vez mais pesadas de seus patrocinadores estrangeiros, com Washington concordando em fornecer uma longa lista de armas avançadas, veículos e munições. Embora pesquisas recentes indiquem que o apoio à ajuda continuada está caindo entre os americanos, as autoridades ucranianas continuaram a pressionar por mais armas e dinheiro. Quando questionado sobre o enfraquecimento do entusiasmo durante um briefing na semana passada, o presidente Zelensky alertou que os EUA “perder [its] posição de liderança” no mundo deveria cessar o fluxo de armas.